Zullen we haar gewoon zelf ook tijdloos noemen, die Roos Van Acker? Zij die elke middag op StuBru De tijdloze 12 presenteert, en elke ochtend via het Tijdloze-kanaal op DAB+ De tijdloze ochtendradio. En dan geeft de presentatrice van Peking express en Expeditie Robinson van weleer ook nog les op de Thomas More hogeschool.