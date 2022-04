Barbra Streisand gaf feestje voor tachtigste verjaardag en Chris Martin vierde mee

Barbra Streisand mag dan al tachtig zijn, toch viert ze nog steeds even graag haar verjaardag. En dat het liefst in het bijzijn van andere wereldsterren zoals Chris Martin en zijn vriendin en actrice Dakota Johnson in haar luxueuze strandhuis in Malibu.

We zouden ervoor willen tekenen om op tachtige leeftijd nog steeds even energiek en gezond te zijn als Barbra Streisand. De Amerikaanse duizendpoot, ze is bekend als zangeres, actrice, regisseuse, producente en onderneemster, organiseerde voor haar tachtigste verjaardag onlangs een feestje met een beperkte maar bekende gastenlijst.

Niet alleen was haar familie en echtgenoot James Brolin aanwezig, ook enkele andere wereldsterren passeerden de revue in Malibu. Onder meer Coldplay-zanger Chris Martin was aanwezig en hij bracht zijn vriendin, actrice Dakota Johnson, mee. Het koppel, dat sinds 2017 bij elkaar is, probeert hun relaties zo veel mogelijk uit de spotlights te houden. En hetzelfde kon van hun outfit gezegd worden: omdat het een broeierig warme dag was, trok Martin geen smoking aan maar een jeans en een T-shirt met opschrift ‘love is the drug’, een verwijzing naar het gelijknamige nummer van ‘Roxy Music’.

Klein detail: na amper twee uur was het koppel alweer weg.