Oekraïense vluchtelingen verwelkomd tijdens onthaalmoment

Zaterdag 23 april werd er voor de Oekraïense vluchtelingen en hun Maasmechelse gastgezinnen in dienstencentrum De Bolster een verwelkomingsbijeenkomst georganiseerd. Een 40-tal mensen gingen op de uitnodiging van het Lokaal Bestuur in. Ze maakten kennis met elkaar, kregen praktische informatie en konden vragen stellen aan de medewerkers van het Lokaal Bestuur.

Maasmechelen is solidair en vangt verschillende oorlogsvluchtelingen uit Oekraïne op. Heel wat inwoners stelden zich via #plekvrij kandidaat voor de eerste tijdelijke opvang. Daarnaast zijn er twee gemeentelijke gebouwen ingericht om vluchtelingen op te vangen: de voormalige school in Uikhoven (30 plaatsen) en de oude pastorie in Meeswijk (10 plaatsen). Samen vormen deze plaatsen het lokaal opvangnetwerk waar Fedasil mensen kan plaatsen als ze opvangnood hebben. Het netwerk bestaat alzo uit 134 opvangplaatsen, waarvan er midden april 76 ingevuld waren. Daarnaast werden op dat moment nog 50 andere personen opgevangen op plaatsen die niet aangemeld werden in het lokaal opvangnetwerk.