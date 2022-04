Neos Herk-de-Stad brengt hulde aan oud-voorzitter Paul Buekers

De tafels en de zaal van de Waterhoek in Grazen waren mooi versierd voor het lentefeest van Neos. De leden waren op hun paasbest gekleed voor eindelijk weer een feest, na alle corona-ellende. Dat ze blij waren om weer samen aan tafel te mogen aanschuiven voor een heerlijk diner, merkte je aan de blije gezichten en het drukke gebabbel.Vlak voor het dessert nam secretaris Daisy Bal het woord. Na een paar woordjes over de werking van de club en de plannen voor de toekomst, nodigde ze Paul Buekers en zijn vrouw Dora uit bij het bestuur te komen staan.Daisy vertelde dat Paul op 17 januari 2013 de fakkel overnam van Paul Liefsoens. Buekers bleef voorzitter tot eind januari 2022. Dat Neos Herk-de-Stad uitgegroeid is tot een flinke vereniging (voor corona telde zij zo’n 200 leden) is zeker mede de verdienste van Paul. Het bestuur bedacht Paul met een bon voor een lekker etentje in een toprestaurant. Dora kreeg een mooie bos bloemen, omdat zij Paul al die jaren trouw steunde en logistiek bijstond. Paul nam het woord om het bestuur te danken en beloofde dat hij Neos niet losliet en dat ze hem nog vaak zouden zien op de activiteiten.Het dagelijks beheer van de club is nu in handen van een groep van vier: secretaris Daisy Bal, penningmeester Harry Claassen, verantwoordelijke voor het ledenbeheer Marie-Paule Severijns en reisleidster Lydie Surinx.Zij kunnen rekenen op een onlangs uitgebreid, enthousiast bestuur.Het komt goed met Neos Herk-de-Stad!