Kwiatkowski en Pidcock verkennen samen Roubaix-etappe in de Tour, maar Brit verkiest het veld boven de kasseien

Pidcock, die in tegenstelling tot Kwiatkowski, niet startte in Roubaix deed de verkenning niet helemaal volgens de regels van de kunst. In een kort filmpje van zijn Poolse ploegmakker is te zien hoe het Britse wereldkampioen veldrijden liever door het veld rijdt dan op de kasseien ernaast.

