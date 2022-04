OPROEP: Heb jij spijt van jouw tatoeage?

Een tatoeage laten zetten? Daar denken we anno 2022 niet te lang meer over na. Zo lieten de kandidaten van De Mol in de meeste recente aflevering spontaan een banaan met pootjes zetten. “Niet denken, gewoon doen”, lijkt het moto.

De kandidaten kozen voor een banaan met pootjes, omdat ze die dag door een bananenplantage moesten hollen. — © Play4

Een kunstwerkje laten vereeuwigen op je lichaam, daar dacht je vroeger weken of zelfs maanden over na. Vandaag lijkt de leuze van de jeugd eerder “niet nadenken, gewoon doen”. Getuige daarvan de tattoo die de kandidaten van De mol in de aflevering van zondag lieten zetten. Hun keuze viel uiteindelijk op een banaan met pootjes. Omdat ze die dag voor een proef door een bananenplantage moesten hollen. Tatoeëerders zien het steeds vaker: jongeren die hun shop binnen stappen en zonder veel nadenken een simpel, klein design laten zetten.

Of ze daar een paar jaar later geen spijt van zullen krijgen, lijkt bijzaak. Voor een reportage zijn wij op zoek naar Limburgers die een tattoo lieten zetten, maar daar intussen spijt van hebben. Beklaagt u de tattoo die u liet zetten? Laat het ons weten via onderstaand invulformulier.