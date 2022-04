Zuster André (118) is oudste vrouw ter wereld

Ze overleefde acht pausen en vorig jaar nog een coronabesmetting. Lucile Randon of zuster André is na de dood van de Japanse Kane Tanaka vorige week nu officieel de oudste vrouw ter wereld. Ze is 118 geworden en gaat nog elke ochtend naar de mis.

De Franse zuster André woont al jaren in het Sainte-Catherine Labouré bejaardentehuis in het Zuid-Franse Toulon. Vorig jaar vreesde men daar even voor haar leven toen de blinde geestelijke een coronabesmetting opliep. Maar ze genas wonderbaarlijk snel.

Nu de Japanse Kane Tanaka stierf, is ze met haar 118 dus de oudste vrouw ter wereld.

Lucile Randon werd op 11 februari 1904 geboren in Ales, in het zuiden van Frankrijk. Zij groeide op in een protestants gezin en werd pas op haar negentiende gedoopt. Nadat ze eerst gouvernante was van de kinderen van een dokter in Marseille trad ze in 1944 trad in bij de Dochters van Liefde van Sint-Vincentius a Paulo, een gemeenschap die vooral aan armenzorg doet.

Onlangs vierde ze haar 118 verjaardag met chocoladetaart. Ondanks het feit dat ze blind is, lust ze nog een porto en staat ze elke dag vroeg op. Om te ontbijten en naar de mis te gaan.

Zuster André mag nu wel de oudste vrouw ter wereld zijn, het absolute record heeft ze nog niet. Dat staat nog altijd op naam van haar landgenote Jeanne Calment die stierf in 1997 op 122-jarige leeftijd.