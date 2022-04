Feestje bij U10 Torpedo Hasselt na laatste thuismatch

Eerst op het veld, nadien in de kleedkamer en vervolgens in de kantine: de jongens en meisjes van de U10 maakten er op vrijdag 22 april één groot feest van. Daar hadden ze ook alle reden voor. Onder leiding van trainer Patrick Christiaens, die ook keepertrainer is bij ASV Geel, speelden ze immers een prima seizoen. De pizza die massaal werd aangeleverd, was dus meer dan verdiend.