Online sportplatform FAN2.BE neemt hoge vlucht

Op 10 maart stelden Willo Claerhout en Laszlo Paulusz hun geesteskindje FAN2.BE voor aan het grote publiek. “FAN2.BE is enerzijds een sportwebsite waar je lokaal, nationaal en internationaal nieuws kan lezen”, zegt Laszlo Paulusz. “Om snel en vooral correct nieuws te brengen zijn we een samenwerking aangegaan met het persagentschap Belga. Om al die artikels tot bij de mensen te brengen maken we werk van een samenwerking met afdeling journalistiek van de PXL-hogeschool. Anderzijds is FAN2.BE een online sportplatform waar clubs en federaties gratis een fanpagina kunnen aanmaken en waar ze zelf communiceren over hun activiteiten.”Het aanmaken van een fanpagina en het beheer daarvan is gratis. Interessant is dat aan FAN2.BE is een verdienmodel verbonden is waardoor clubs en federaties hun budget, afhankelijk van hun inspanningen, al dan niet gevoelig kunnen verhogen. “Dankzij onze adverteerders kunnen wij sportclubs en instanties belonen voor hun communicatie. Het verdienmodel kan een positieve invloed hebben op de clubkassa. Hoe groter het budget van een club, hoe meer mogelijkheden er zijn om andere, betere, meer activiteiten te organiseren”, zegt Willo Claerhout. “Elk artikel op een fanpagina is geflankeerd door enkele banners van onze partners. Wanneer je op zo’n banner klikt kom je op de website van die adverteerder terecht. Het is die klik en/of een view van het artikel die geld oplevert, geld dat we kunnen laten terugvloeien naar zij die een webpagina hebben aangemaakt. Na een maand FAN2.BE hebben we 40000 euro verzameld. Een mooi bedrag dat verdeeld kan worden onder de clubs en federaties. De interesse van adverteerders heeft ons danig verrast, in die mate dat we nu nog een luidere oproep kunnen doen naar clubs om bij ons een fanpagina aan te maken.”Na twee jaar coronaleed kan FAN2.BE voor veel sportclubs een welgekomen partner zijn. “Vooral de combinatie enerzijds een sportwebsite en anderzijds content die door federaties en clubs zelf aangemaakt wordt vinden onze adverteerders bijzonder interessant”, pikt Laszlo Paulusz in. “Ik ben er dan ook rotsvast van overtuigd dat die 40000 euro die we nu opzij gehouden hebben om terug te laten vloeien nog maar het begin is. Onbekend is voorlopig nog onbemind. Vandaar onze oproep naar clubs en instanties om een fanpagina aan te maken en toetreden tot onze sportieve familie zodat we samen aan dit succesverhaal kunnen verder schrijven.”