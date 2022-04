Wat is er dit weekend te doen in jouw buurt? Dit zijn de tips van de redactie

70ste Europees Muziekfestival voor de Jeugd

Na twee online edities kan het Europees Muziekfestival voor de Jeugd in Pelt opnieuw fysiek doorgaan. Een vijftigtal groepen uit tien Europese landen zakken naar Neerpelt af om het beste van zichzelf te geven tijdens de juryconcerten en allerlei optredens en optochten. Het zijn dagen van veel muziek, verbroedering en verbondenheid. Wil je de koren aan het werk zien? Op de website vind je alle info.

Van 29/4 tem 2/5 op verschillende locaties in Pelt. Alle info: www.emj.be

© EMJ

Streetfood om van te smullen

Het foodtruckseizoen is volop in gang gezet. Dit weekend houden de Chefs on Wheels halt in Borgloon. In de originele foodtrucks kun je een waaier aan wereldse gerechten bestellen: van Aziatisch tot Mexicaans en Amerikaans. Chefs on Wheels is meer dan alleen streetfood. Je kunt er gezellig iets drinken of picknicken op de banken. Bovendien is er in kinderanimatie en een streepje muziek voorzien.

Op 30/4 en 1/5, za van 14 tot 22 uur, zo van 12 tot 22 uur aan het Speelhof in Borgloon. Info: www.chefsonwheels.be

© Chefs on Wheels

Visueel spektakel met de O-parade

De O-parade trekt op 1 mei door de straten van Genk. De O-parade is een visueel spektakel om u tegen te zeggen. Je kunt je vergapen aan internationale straattheateracts, reuzegrote installaties, kermis, originele praalwagens, knappe kostuums, theater, zang, dans, muziek en zoveel meer. Twee uur lang staan de straten van Genk centrum op stelten. De dag start met de jaarmarkt en een rommelmarkt, er is een kermis met daarna de taptoe om zo over te gaan tot de O-parade en afsluitend vuurwerk.

Op 1/5 vanaf 8 uur jaarmarkt, om 16 uur de O-parade in het centrum van Genk. Info: www.visitgenk.be/nl/zien-doen/evenementen/1-mei-in-genk/de-o-parade

© Stad Genk

Uren spelletjesplezier

Fan van gezelschapsspelletjes? Dan moet je dit weekend in Heusden-Zolder zijn. Op Spelfabriek in Heusden-Zolder vind je duizenden grote en kleine spellen, kaartspellen, bordspellen, moeilijke en gemakkelijke spellen, voor volwassenen of voor kinderen. Je kunt er spellen spelen en kopen. Een hele dag vol spelplezier.

Op 1/5 van 10 tot 18 uur in Watt 17, Koeltorenlaan 9 in Heusden-Zolder. Info: www.spelfabriek.be

© Spelfabriek

De natuur in de kijker

Genk is een stad vol natuur. Dat wordt op 30 april in de kijker gezet. Onder andere in het Heempark zijn tal van activiteiten gepland. Die dag staan de tuinen er open en krijg je meer uitleg over composteren en waterrecuperatie. Je kunt zaaien met de zadenbib en op safari gaan met een tuinranger. Ook de bijenhal is open voor bezoek. Verder zullen er twee optredens in het kader van 30/30/30, het format waarbij Genk lokaal talent in de kijker zet, plaatsvinden.

Op 30/4 van 14 tot 17 uur in het Heempark, Hoogzij 7 in Genk. Info: www.heempark.be

© Stad Genk

Met een biertje in de hand…

Wandelen of lopen en een lekker biertje erbij? Dan is de Beertrail jouw ding. Op 30 april kun je deelnemen aan de Ter Dolen Beertrail. Dit is een sportief parcours van 15 kilometer doorheen de natuur van Houthalen-Helchteren met onderweg vier pop-up bierstanden waar je telkens een biertje kunt proeven. Na aankomst is er in het kasteel van Ter Dolen in randanimatie, muziek en lekkers voorzien.

Op 30/4 aan kasteelbrouwerij Ter Dolen, Eikendreef 21 in Helchteren. Info & inschrijven: www.beertrail.be

© Barbara Vanhulle

Vroege vogels

Voor de vroege vogels is er op zondag 1 mei een wandeling langs de vloeiweiden in Lommel. De Grote Watering is een uniek overblijfsel van een groots opgezet irrigatieproject van de Belgische staat in de 19de eeuw. Grote oppervlakten heide werden omgezet in vruchtbaar grasland. Dit betekent dat je er een unieke fauna en flora vindt. Tijdens deze wandeling is er speciale aandacht voor vogels.

Op 1/5 om 7.30 uur in het Wateringhuis, Oude Maai 80 in Lommel. Info & inschrijven: www.natuurpunt.be

© Luc Winters

Lokale helden op het podium

Voor de vijfde keer zetten zo’n 120 Vlaamse en Brusselse gemeenten lokaal muzikaal talent centraal. Ook in Limburg staat er heel wat talent op diverse podia. In Hasselt kun je genieten van het Quartier Canal Stråtfëst met veel muziek, performances en gezelligheid. In de Tuinwijk in Genk is er AFFectie met Far Out Radio Station en Niels Orens die de cité naar de vaantjes spelen. Ook is er 30/30/30 waarbij Genk lokaal talent in de kijker zet tijdens verschillende activiteiten in de natuur: van intieme settings tot wandeltochten en meer.

Op 30/4 op verschillende plaatsen in Limburg. Alle info: www.lokalehelden.be

© Lokale Helden

Voor kleine kruimeldiefjes

In CCHa in Hasselt zijn kinderen komend weekend baas. Kruimeldieven is een weekend vol voorstellingen en activiteiten voor de allerkleinsten, van baby’s tot peuters en kleuters van drie jaar. Tijdens Kruimeldieven is het voor de kleinsten toegestaan om te voelen, klimmen en klauteren. Elke voorstelling is volledig op maat van de kleine nieuwsgierige neusjes.

Op 30/4 en 1/5, info over alle voorstellingen vind je op www.ccha.be

© Willem Schalekamp

Asperges kijken

Het aspergeseizoen is volop in gang. Wil je graag weten hoe het eraan toegaat in een aspergekwekerij? Hoeve ’t Bommesaarke in Kinrooi organiseert rondleidingen. Je wordt ontvangen met koffie en een stukje cake. Daarna volgt een rondleiding op het veld. Je ziet hoe de asperges gewassen, gesorteerd en verpakt worden. Daarna geniet je van twee aspergehapjes. Krijg je er geen genoeg van, dan kun je nog genieten van een maaltijd op het bedrijf. Dit moet je wel een week op voorhand reserveren.

Hoeve ’t Bommesaarke, Kessenicherweg 27 in Kinrooi. Info: www.aspergeskinrooi.be

© Hoeve 't Bommesaarke

Uitgebreide agenda

WANDELEN

Zaterdag 30 april

De Schemmersberg

Ontdek samen met een gids het heide- en duinengebied de Schemmersberg dat nauw aansluit bij het boscomplex van Zonhoverheide.

Heempark, Hoogzij 7 in Genk.

Om 9.30 uur

Basistarief: gratis

Zaterdag 30 april

Vogelwandeling Schulensbroek

Ga met gids Firmin Biesmans mee op pad en ontdek welke weide- en watervogels er leven in Schulensbroek.

Aan het brugje in de Beerbosstraat in Herk-de-Stad.

Om 8 uur

Zaterdag 30 april

Kielenswen

Tijdens deze begeleide wandeling leer je meer over de geschiedenis van het mysterieuze gebied Kielenswen.

Spoorwegbrug, Vennestraat 238 in Genk.

Om 10 uur

Basistarief: gratis

Zaterdag 30 april

Don Boscotocht

Wandel door het duinengebied, de bossen langs het militair domein en de mooie Begijnenvijver. Er zijn verschillende afstanden mogelijk.

Don Boscocollege, Don Boscostraat 72 in Hechtel-Eksel.

Van 7 tot 15 uur

Basistarief: 3 euro

Zaterdag 30 april

K-Tour

Offroad wandel- of looproute van 5 en 15 kilometer ten voordele van Kom Op Tegen Kanker.

K-Kanne, Statiestraat 43 in Riemst.

Van 8 tot 16 uur

Basistarief: 5 euro

Zaterdag 30 april

Stiltewandeling

Wil je je hoofd vrijmaken? Even kwaliteit-tijd? Trek dan de natuur in tijdens deze stiltewandeling in natuurgebied Zwarte Put.

Parking Kiewitseweg in Zutendaal.

Van 10.30 uur tot 16 uur

Basistarief: gratis

Zaterdag 30 april

Bergerven

Wandel mee over zeven kilometer rond de grindplassen in natuurgebied Bergerven.

Parking Bergerven, Ketelstraat 77 in Neeroeteren.

Om 14 uur

Basistarief: 5 euro

Zondag 1 mei

Meitocht

Wandeltocht over voornamelijk bosrijke wegen in het mooie Oeterdal en door de pittoreske vallei van de Bosbeek.

Ontmoetingshuis De Riet, Schoolstraat 20 in Maaseik.

Van 7 tot 15 uur

Basistarief: 3 euro

VARIA

Zaterdag 30 april

Debat over hernieuwbare energie

Ga met de klimaatraad mee in debat over de omslag naar duurzame energie in Genk, hoe bereikbaar is dat, wie gaat het betalen, enzovoort.

Thor Central, Thor Park 8000 in Genk.

Van 14 tot 16 uur

CONCERT

Zaterdag 30 april

Stan Van Samang

Stan Van Samang staat op het podium met zijn gloednieuwe show ‘Anders dan anders’.

Trixxo Theater, Gouverneur Verwilghensingel 70 in Hasselt.

Om 20 uur

Zaterdag 30 april

DRE

DRE is een ensemble dat graag klassieke muziek met invloeden uit jazz en Latijns-Amerika brengt en bestaat uit klassieke gitaar, viool, contrabas en percussie.

Academiezaal, Plankstraat 18 in Sint-Truiden

Om 20.15 uur

Basistarief: 15 euro

Zaterdag 30 april

Urbanus

Twee jaar lang zat Urbanus opgesloten achter de theatergordijnen, nu mag hij weer naar buiten en hoort hij de fans ‘bis,bis, bis’ roepen na het horen van zijn nieuwe nummers en grootste hits.

Cultuurcentrum Achterolmen, Van Eycklaan 72 in Maaseik

Om 20.15 uur

Basistarief: 35 euro

Zaterdag 30 april

Nacht van de Peerse Jeugd

Muilpeer en de Peerse Jeugdraad slaan de handen in elkaar voor de eerste editie van Lokale Helden x Nacht van de Peerse Jeugd met optreden van Bluai en fuif achteraf.

BICC ’t Poorthuis, Zuidervest 2a in Peer.

Vanaf 21 uur

Basistarief: 5 euro