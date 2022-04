Jonge queer ontwerper suggereert plagiaat door H&M: “Originaliteit kan je niet reproduceren”

De ontwerper, die gehuisvest is in Londen, viel bijna van zijn stoel toen hij de laatste collectie van H&M zag. Jurken, truitjes in felle kleuren … allemaal leken ze wel van zijn hand te zijn. Het enige verschil? In het etiket stond H&M. En dat liet zijn vele fans niet onberoerd. Het ging zelfs zo ver dat het beruchte Instagramaccount Diet Prada het mogelijke plagiaat oppikte en H&M openlijk aan de schandpaal nagelde.

“Bedankt aan iedereen die mij de laatste tijd openlijk steunde”, zei Lo aan de Britse krant Daily Mail. “Ik weet dat een bepaald modebedrijf mijn werk kopieert. Normaal hou ik mij met deze discussies niet bezig, ik probeer weg te blijven van negatieve energie. Maar omdat het niet de eerste keer is, heb ik wel degelijk iets te zeggen.”

De ontwerper, die pas twee jaar geleden zijn modehuis in volle pandemie opstartte, vervolgde: “Ik ben slechts een kleine garnaal in de modewereld. Als een onafhankelijk queer ontwerper heb ik ontzettend hard gewerkt om iets te maken dat mij vandaag en mijn afkomst representeert. Ik had het gevoel dat ik met mijn ontwerpen iets te zeggen heb ik de modewereld.”

Ook deelde hij een sneer uit naar de grote spelers op de markt. “Deze modegiganten kopiëren simpelweg het ontwerp van kleine, meer creatieve ontwerpers maar ik zeg je: originaliteit kan nooit gereproduceerd worden.”

Ondertussen hebben ze bij H&M gereageerd op de beschuldigingen. “Bij H&M kopiëren wij niet. We hebben onze eigen designers die al onze collecties ontwerpen. We hebben ons voor deze collectie gebaseerd op de jaren negentig en de decennia erna. Wie de muziekvideo’s en de interieurs van toen bekijkt, ziet dat puntige wollen ontwerpen toen helemaal in waren. Modetrends zijn internationaal, het is dus mogelijk dat verschillende ontwerpers op verschillende plaatsen in de wereld geïnspireerd worden door dezelfde dingen.”