Groot wonen is stilaan niet meer van deze tijd. Door de stijgende vastgoedprijzen en gebrek aan ruimte gaan we alsmaar kleiner wonen. Al dromen veel interieurliefhebbers stiekem wel van een groot huis waar ze zich helemaal kunnen uitleven. Interieurarchitect Wendy Camberlin van We-Liv-In geeft tips over hoe je je ruimtes groter kunt doen lijken.