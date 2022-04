Column Shanna Wouters: Maand van de Markt

Elke maand heeft een andere titel of functie tegenwoordig. Zo is de maai-mei-niet-maand, waarin we massaal ons gazon tot kniehoogte laten groeien, weer in aantocht. Maar voor het zover is, kan je op de valreep nog je graantje meepikken van de Maand van de Markt. Begonnen op 1 april - neen geen grap - en eindigt netjes op 30 april. Exact 1 maand en dan is het over en uit, met de actie, niet met de markt. Want die gaat al van oudsher mee en heeft de coronacrisis zelfs overleefd, al is ze toen een poos verdwenen en herrezen in afgeslankte vorm. Enkel de essentiële kramen, riep de regering plots. Maar wat is essentieel? Ik ben een extreem vroege marktganger, al komt daar niet veel gang meer aan te pas. Toch verschijn ik vaak als de foutgeparkeerde auto's nog van het plein getakeld worden, de vaste standplaatsen ingedeeld zijn en de kramen nipt zijn uitgeladen. Bij dag en dauw. Of ik verschijn, eerder bij uitzondering, pas tegen het opruimen. Favorieten bij uitstek zijn de bakkerskraam, de kaaskraam, de fruit- en groentekraam en natuurlijk, wat voor mij absoluut essentieel is, de kraam met bloemen en planten. Voor anderen is het type kraam minder essentieel, maar het kuieren en snuisteren net de prioriteit. Nog anderen hebben zelfs geen boodschap aan koopwaar, zij komen voor het volk, om het te bekeuren en begapen of het vanop een terrasje over een dampende kop koffie en fris pintje te bespreken. Ja, zij verkopen zelf: veel praatjes.Ik ga liever in alle vroegte of late, niet dat ik me stoor aan keurende blikken, die menen te weten wat ik aan marchandise over de markt sleur. Veel geheimen heb ik niet: plantgoed voor in de moestuin, pistoletjes voor op mijn bord. Maar als ik vroeg ga, is het omdat ik uitgebreid wil ontbijten met wat lekker vers. Ga ik eens laat: dan wordt het een brunchke. Om daarna nog wat heerlijk te ploeteren in de tuin of te frommelen met kamerplanten. Dat is gewoon voor mij een ideale zondag. En dat koop ik liefst bij een hardwerkende markkramer die door weer en wind zijn best doet. Om naar ons toe te komen en voor dag en dauw hun koopwaar uit te stallen. Net daarom zijn ze altijd essentieel. Pantoffelheld Maurice Baeke zorgt dat ze verwarmd zijn, mijn voetjes, de familie Huygen die hun planten en bloemen verkopen met de glimlach op hun snoetjes, bakker Liesenborghs die 's nachts nog mijn pistoletjes staat de draaien, zodat ik ze op zondagmorgen mee kan graaien. Ja, voor allemaal het grootste respect, want zij maken mijn zondag: perfect!