“Een tuinier is God de Vader niet,” schrijft hij in zijn boek. De afdeling non-fictie van de boekhandels zegt iets anders. Wim Lybaert (53) is er koning en brengt zelfs zijn eigen zaaigoed op de markt. Groeit het hem niet een beetje boven het hoofd? “Wat moet ik anders? Meedoen aan The masked singer?”