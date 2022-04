De Lijn lanceert 50-rittenkaart: “Het is flexibel te gebruiken”

Door de coronapandemie en thuiswerken zijn de verplaatsingspatronen veel flexibeler geworden. De Lijn speelt hier op in en lanceert tijdelijk de 50-rittenkaart. Het nieuwe vervoerbewijs is een stap in de richting van meer flexibele vervoerbewijzen op maat van de veranderde verwachtingen van klanten. Dat meldt de Vlaamse openbaarvervoersmaatschappij dinsdag.

Met dit vervoerbewijs kan de reiziger gedurende drie maanden 50 ritten voordelig en flexibel De Lijn te gebruiken. “De 50-rittenkaart is dé oplossing voor reizigers die zich gemiddeld twee keer per week heen en terug verplaatsen met De Lijn”, stelt het persbericht.

Met één aangekocht vervoerbewijs kan de reiziger – De Lijn mikt vooral op pendelaars – tot drie maanden reizen tegen 75 euro in plaats van 85 euro voor 50 ritten. De kaart is flexibel want de gebruiker bepaalt zelf wanneer de ritten worden gebruikt. “Op die manier speelt De Lijn op een klantgerichte manier in op het nieuwe normaal, waarbij dagelijkse verplaatsingspatronen soms omwille van uiteenlopende redenen kunnen wijzigen”, aldus Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open Vld).

De gebruiker kan kiezen tussen een 50-rittenkaart op elektronische kaart of een digitale 50-rittenkaart. De 50-rittenkaart is te koop via de De Lijn-app, de Lijnwinkels, de verkoopautomaten en de website.