Chiellini kondigt afscheid als Italiaans international aan

Over iets meer dan een maand, op 1 juni in het Londense Wembleystadion in de Finalissima tussen Italië en Argentinië, de respectievelijke Europese en Zuid-Amerikaanse kampioen, neemt Giorgio Chiellini afscheid van de Italiaanse nationale ploeg, zo kondigde hij maandagavond aan na de 1-2 zege met Juventus tegen Sassuolo.