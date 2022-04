Japans entertainmentbedrijf Maruhan Group koopt minderheidsaandeel van STVV

Het Japanse entertainmentbedrijf Maruhan Group is de nieuwe minderheidsaandeelhouder van STVV, zo maakte de club dinsdag bekend in een persmededeling.

Daarvoor is Maruhan Group een partnerschap aangegaan met meerderheidsaandeelhouder DMM. Sinds eind 2017 was STVV volledig in handen van Digital Media Market, dat de club overnam van Roland Duchâtelet.

“Ik ken Maruhan al meer dan 20 jaar van toen ik bij Oita Torinita werkte. Ik ben vereerd dat ik de uitdaging om partner te worden opnieuw kan aangaan”, vertelt STVV-CEO Takayuki Tateishi. “We kenden met STVV een goed seizoen. We eindigden op de 9e plaats en aan het eind van het seizoen waren we zelfs dichtbij play-off 2, na negen opeenvolgende wedstrijden zonder nederlaag. Nu we met de voorbereiding van het volgende seizoen beginnen, verwelkomen we Maruhan als partner en kijken we ernaar uit om het volgende seizoen samen te strijden als onderdeel van de STVV-familie.”