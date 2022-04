Paasfeest bij Samana Neeroeteren

Allemaal blije en lachende gezichten in Ontmoetingshuis Voorschoven want na twee jaar konden de kernleden van Samana weer hun paasfeestje houden in een goed gevulde zaal.

Vooraleer te genieten van een lekkere warme maaltijd, vierden de leden van Samana eerst samen eucharistie. Voor pastoor Emmanuvel was het de eerste keer dat hij, als nieuw lid van Samana, kon voorgaan in deze paasviering. Het feestelijk gezang van het zangkoor Sint-Cecilia van Neeroeteren werd ondersteund door de vrolijke klanken van een keyboard met aan het toetsenbord organist Dirk Vanoppen. Het gaf aan het geheel een extra vrolijke toets. Voorzitster Josée Neyens had als symbool voor de overleden Samanaleden tijdens de coronaperiode, het beeldje van de vriendschap voor het altaar geplaatst met de vraag hen speciaal in het gebed te gedenken.Als dank werd na de mis het zangkoor getrakteerd op koffie en vlaai. Intussen zorgden de kernleden dat de genodigden niks tekort kwamen en goed werden bediend, genietend van een heerlijke warme maaltijd. Het deed zichtbaar deugd dat men na zo'n lange tijd weer gezellig samen kon tafelen en genieten van elkaars gezelschap.Tekst en foto: Lucia Janssen