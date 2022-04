Voor het seizoen nog bij de topfavorieten, maar Brooklyn Nets nu al pijnlijk out in NBA play-offs

Boston Celtics heeft zich maandag als eerste geplaatst voor de tweede ronde van de play-offs in de NBA. In het vierde duel tegen Brooklyn Nets haalden ze het met 112-116. Dat was hun vierde opeenvolgende zege, waardoor ze onverwacht vlot doorstoten naar de volgende ronde.

The Nets, met sterspelers als Kevin Durant en Kyrie Irving in de gelederen, werden voor de start van het seizoen nog bij de titelfavorieten gerekend. In de reguliere competitie in de Eastern Conference kwamen ze evenwel niet verder dan de zevende plaats. Tegen de Celtics was Durant nog goed voor 39 punten en 9 assists, aan de overzijde liet Celtics-topschutter Jayson Tatum 29 punten noteren.

In de halve finales van de Eastern Conference nemen de Celtics het op tegen de winnaar van het duel tussen regerend NBA-kampioen Milwaukee Bucks en Chicago Bulls. In die onderlinge confrontatie staan de Bucks op één zege van de kwalificatie.

Uitslagen

EASTERN CONFERENCE

Philadelphia - Toronto 88 - 103

Philadelphia leidt met 3 - 2

Brooklyn - Boston 112 - 116

Boston plaatst zich met 4 - 0

WESTERN CONFERENCE

Dallas - Utah 102 - 77

Dallas leidt met 3 - 2