Makelaar van Tarik Tissoudali na afgesprongen gesprekken: “Het ‘final offer’ van Gent getuigt van weinig waardering”

“Ik wil best aangeven hoe die onderhandelingen gestrand zijn”, zegt Menno Groenveld van Pure Sportsmanagement. “Kijk, Tarik heeft dit seizoen 25 doelpunten gemaakt en veel goeie wedstrijden gespeeld. Aangezien hij heel ambitieus is, moet hij eigenlijk de stap hogerop zetten en zichzelf daar weer testen. De interesse is er ook – niet alleen van Valencia, ook van andere Spaanse en Engelse clubs. Maar Michel Louwagie heeft te kennen gegeven dat Tarik niet te koop is, voor geen enkel bedrag. Niet voor 5 miljoen en niet voor 10 miljoen.”

“Oké. Op zich geen probleem, want Tarik staat ook open voor een verlengd verblijf. Maar in maart zijn die besprekingen begonnen met een heel flauw voorstel. Amper 20 procent meer dan wat hij nu verdient. We hebben nadien wel contact gehouden, maar vorige week kwam er een finaal voorstel, waarbij hij zo’n 25 procent meer zou krijgen. En daarmee komt hij bijlange na nog niet bij de toppers van Gent terecht. Hij blijft ermee in de middenmoot of misschien zelfs ónder de middenmoot. Voor een van de betere en meest efficiënte spelers in België, die betrokken is bij 43 procent van de goals in de competitie, vinden we dat van getuigen van weinig waardering en zeer teleurstellend. Zeker omdat Gent zonder hem haast niet scoort of wint. Het kan gewoon niet zijn dat je Tarik een ‘average’ contract aanbiedt, want hij is niet ‘average’, hij is een topspeler. Maar de directie laat dus duidelijk zien dat ze niet zoveel vertrouwen in hem heeft dan ze zegt.”

Tissoudali met zijn makelaar Menno Groenveld.

En zo zit de zaak dus in een impasse. “Gent sprak zelf van een ‘final offer’ en dus hebben wij per mail bevestigd dat wij de onderhandelingen als afgebroken en mislukt beschouwen”, zegt Groenveld. “Want nogmaals: als je zegt dat je een speler onder geen beding wil verkopen, omdat hij zo belangrijk is, moet je hem natuurlijk wel in de top van je salarishuis plaatsen. Nu zeg je dat een verkoop van Tarik onbespreekbaar is, waarmee je dus aangeeft dat je geld genoeg hebt, want anders zou je hem wel verkopen voor een mooi bedrag. Maar als je dan bij het contractvoorstel zegt dat er niet genoeg geld is, onder meer vanwege corona en socialezekerheidbijdragen, is dat heel tegenstrijdig. Ik zou zeggen: koop een speler minder en zet dat budget bij Tarik.”

Op naar WK

Hoe dit verhaal zal aflopen, weet niemand. Ook Groenveld niet. Wat wel zeker is: Tissoudali ligt nog tot eind volgend seizoen onder contract. “Je mag er van op aan: die jongen zal tot de laatste dag zijn stinkende best doen, want hij is graag in Gent en respecteert de fans enorm. Hij is de club ook dankbaar voor de transfer die hij vanuit Beerschot gemaakt heeft. Maar desnoods doet hij zijn contract uit, ja. En dan zien we in januari (wanneer hij elders gratis kan tekenen, red.) wat er op ons pad komt. Het zou mooi zijn mocht Gent alsnog daadkracht en ambitie tonen, maar daar rekenen we nu even niet meer op. Tarik moet nu vooral tot rust komen na een lang en zwaar seizoen. De voorbije twee maanden speelde hij bijvoorbeeld met een bandage rond de knie, om geen wedstrijden te missen en belangrijk te zijn voor Gent, waarmee hij de beker won, en de nationale ploeg van Marokko, die hij met twee goals richting WK trapte. Na het seizoen zien we dan weer verder.”

Namens Gent reageert Ivan De Witte overigens nog op de uitspraken van Groenveld. Lichtjes ontwijkend en sereen. Hij wil geen olie op het vuur gooien. “Tissoudali ligt hier nog tot eind volgend seizoen onder contract, dus er is nog tijd genoeg om met elkaar te praten”, zegt de voorzitter. “Ik sta alleszins achter de woorden van Michel dat we hem niet willen verkopen. Of ik de teleurstelling van de speler over ons voorstel snap? Daar ga ik geen antwoord op geven. Ik wil er geen confrontatie van maken. De focus ligt nu op de Europe play-offs. We willen het seizoen in schoonheid afsluiten.”