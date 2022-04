Harry en Olga uit ‘The sky is the limit’ verwachten eerste kindje: “Ik vind mezelf absoluut niet te oud”

Harry Schurmans (59) en Olga Zelenko (39), bekend uit het Vier-programma ‘The sky is the limit’, verwachten deze zomer hun eerste kindje. “We kiezen heel bewust voor dit kind, ook al zijn we niet meer piepjong”, aldus de trotse aanstaande ouders in Story.

Het koppel wilde al langer een kind, maar lange tijd zonder succes. “We waren inderdaad al een jaar heel actief aan het proberen”, lacht Zelenko. “Na medisch onderzoek bleek alles echter in orde, dus moesten we geduld oefenen. Maar dat heb ik niet… Toen het maar niet wilde lukken, maakte me dat ongelukkig.” Schuurmans beaamt: “Dat zorgde wel voor stress tussen ons. Zelf bleef ik rustig, maar Olga had een grote kinderwens, dus ik begreep haar reactie.”

Wanneer het dan wel gelukt is? “Geen idee, maar een week voor we naar de Malediven op reis gingen, ontdekten we dat Olga zwanger was”, herinnert Schuurmans zich het gelukkige moment. “In het midden van de nacht deed ik een zwangerschapstest”, aldus Zelenko. “Toen het positief bleek, heb ik Harry niet wakker gemaakt, maar ik heb toen wel gehuild.”

Hij wordt zestig in oktober, zij veertig in mei. “Klopt, maar ik vind mezelf absoluut niet te oud”, lacht Zelenko. “Toen een kennis op zijn 62ste papa werd, vond ik dat heel oud”, aldus ook Schuurmans. “Maar ach: Hugh Hefner van de Playboy Mansion was nog een pak ouder. Ik ben wel blij dat het een meisje wordt. Ik zie mezelf op mijn zeventigste niet meer voetballen, en ik denk toch dat een dochter andere interesses zal hebben.”

De bevalling zal wel niet te zien zijn in het volgende seizoen van ‘The sky is the limit’, waarvan de opnames momenteel lopen. “Néé, zo ver gaan we niet, dat hou ik liever intiem”, aldus Zelenko. “Ik wil ook niet dat ze filmen wanneer ik weeën heb en naar het moederhuis wordt gebracht.”