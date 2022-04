Wat jonge ouders al lang wisten, is nu ook gemeten: de crèche is een broeihaard voor ziektes

Wat ouders van jonge kinderen al wisten, is nu ook echt gemeten: de crèche is de plek met de meeste ziektekiemen. Lore Budts, afkomstig uit Nijlen, vergeleek afgelopen winter kinderdagverblijven, scholen en woonzorgcentra, en de eerste resultaten worden nu voorgesteld op het belangrijkste Europese congres voor klinische microbiologie en infectieziekten.

Het congres vindt van 23 tot 26 april plaats in de Portugese hoofdstad Lissabon. Meer dan 14.000 specialisten in hun vakgebied komen er van over de hele wereld samen.

Een van hen is Lore Budts, master in de biochemie en werkzaam in het Covid-laboratorium van het UZ Leuven. Daar voerde Lore de afgelopen winter niet alleen onderzoek naar het SARS-CoV-2, maar ook naar andere respiratoire pathogenen -ziektekiemen die zich vooral op ons ademhalingsstelsel richten. Die studie kwam er in samenwerking met Thermo Fisher Scientific, een grote Amerikaanse leverancier van labomateriaal met ook een vestiging in Geel.

“Een van hun nieuwe toestellen is de AerosolSense. Dit toestel kan in de lucht allerhande partikels zoals virussen, gisten en bacteriën opvangen, die we daarna dan kunnen meten”, legt Budts uit. “Dat hebben we een aantal keer uitgetest in woonzorgcentra die met een corona-uitbraak kampten. Dat werkte goed om ons een beeld te geven van de ‘virusomvang’ op die plekken. Zo groeide het idee om ook andere settings te onderzoeken, op meerdere ziektekiemen dan. Omdat dat interessant is per leeftijdscategorie kwamen we zo in een kinderdagverblijf, een kleuterschool, een lagere en een middelbare school, de universiteit en een woonzorgcentrum terecht, allemaal plaatsen waar veel mensen samenkomen.”

Met dit toestel werden pathogenen uit de lucht gevangen. — © RR

Al die partikels verzamelen, het was een intensief werk, vertelt Budts. “De hele winter lang (van half november tot half februari, red.) plaatsten we tot vier keer per week telkens voor enkele uren het toestel op dezelfde plek.” De ‘vangst’, 248 stalen in totaal, werd getest op 29 verschillende pathogenen, waaronder adenovirus, enterovirus, herpes, cytomegalovirus (cmv), influenza, rsv, coronavirussen, legionella en pneumokokken.

“We hebben meer pathogenen gevonden dan we hadden gedacht”, zegt Budts. “En de grootste variatie aan pathogenen hebben we in de crèche gevonden, in de hoogste concentraties. Een keer ging het zelfs om acht verschillende pathogenen tegelijk. Dat hoeft niet te verbazen, want kinderen worden er voortdurend ziek.” Er komen vooral pneumokokken voor, die de longen kunnen infecteren, bocavirus, dat ademhalings- en buikklachten kan geven , cmv, dat meestal asymptomatisch is maar gevaarlijk kan zijn voor zwangere vrouwen, en entero-/rhinovirus, dat verkoudheidsklachten geeft.

“RSV, dat ernstige klachten kan geven bij heel jonge kinderen, en SARS-CoV-2 werden met tussenpozen gedetecteerd in alle leeftijdscategorieën, wat overeen kwam met de circulatie van die pathogenen op nationaal niveau”, zegt Budts.

“Momenteel kunnen we enkel concluderen dat er op de onderzochte plaatsen veel blootstelling aan respiratoire pathogenen is in herfst en winter, maar we moeten dat nog verder uitdiepen. Zijn er minder pathogenen te vinden waar er betere ventilatie is, is bijvoorbeeld een interessante vraag. Blootstelling op jonge leeftijd is bovendien ook niet per se negatief, omdat er zo ook immuniteit wordt opgebouwd. In woonzorgcentra daarentegen zijn dan weer veel verzwakte mensen samen, daar kan de luchtkwaliteit vermoedelijk wel een verschil maken. We gaan hier volgende winter dan ook zeker op voortwerken.”