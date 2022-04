Vlaanderen eist half miljard terug van federale overheid

De oorzaak van die misrekening is een technische aangelegenheid. Ze gaat terug tot de overheveling van bevoegdheden bij de zesde staatshervorming en de afspraken die daarbij werden gemaakt over de financiering van die bevoegdheden, met name via dotaties vanuit de federale regering voor de deelstaten.

Het kabinet-Diependaele geeft aan dat de federale regering de misrekening erkent. Alleen kwam het nooit tot een effectieve terugbetaling. “Op het Overlegcomité van komende vrijdag vragen we dan ook een rechtzetting”, benadrukt woordvoerder Ben Bruynseels. Met het bedrag wordt de Vlaamse schuld verkleind.

Ook het afkloppen van de Belgische meerjarenbegroting tot 2025 staat vrijdag op de agenda. Die moet eind deze maand naar de Europese Commissie in het kader van het Europese budgettaire kader. De Vlaamse regering heeft formeel laten weten dat ze zich terugtrekt uit de debatten en enkel akte zal nemen van het uiteindelijke budgettaire traject dat naar Europa gaat.