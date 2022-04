Ai, ai Buffon! Italiaanse topkeeper gaat pijnlijk de mist in op terugspeelbal

In de Italiaanse tweede klasse verloor Parma maandagavond met 2-1 op bezoek bij Perugia. In doel bij Parma staat nog steeds de ondertussen 44-jarige Gianluigi Buffon, levende legende van de Italiaanse nationale ploeg, Parma en Juventus. Maar Buffon had zijn dagje niet en trapte onverklaarbaar naast de bal op een terugspeelbal. Bij Parma stond ook onze landgenoot Elias Cobbaut in de basis.