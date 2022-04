Op de dressuurwedstrijd van de Kempische Regionale in Vliermaalroot behaalde Nadine Maeger (Kilimanjaro) een dubbelslag in I3 en N1.3. Toch gingen de gesprekken rond de piste over de knappe zesde plaats die Sofie Heeren (Rosalie A&S), ondanks een diagnose van borstkanker, behaalde.