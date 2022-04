In een sterk deelnemersveld heeft Axelle Rutten (Inneke van het Voorbos) de hoogste proef (110) bij de pony’s gewonnen. Op de jumping van de Kempische Regionale in Kuringen nam de 13-jarige Hasseltse een valse start in de 1m-proef, maar even later plaatse zij de kers op de taart in de 1m10.