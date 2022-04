Patrick Jonkmans andermaal grootste uitblinker op jumping in Opglabbeek

Kim Emmen (Carado en Qi Dao) en Sofia Westborg (F Termie en Cara) wonnen elk tweemaal in Opglabbeek. Beiden werden evenzo eens derde. Verder was er eveneens winst voor Chloe Aston (Collezione), Angelica Augustsson (Sin Cindy) en Laura Stotzem (Mefaela). *** Hannes Simons (Alana Hero Z) zegevierde op de internationale jumping in Lier. *** Sophie Withofs (Bamba) heeft in Zanhoven de eerste Gouden Laars-rubriek voor juniores gewonnen. Carlotta Stegen (Carcica) was de beste tijdens de 1.20m-proef voor juniores en Birthe Goossens (Hope) triomfeerde bij de U25-ruiters. *** Nico Baerts (Qmucic) won zondag bij de zesjarige paarden op de Cyclus in Vosselare. Bij de zevenjarigen ging de zege net aan de neus van Wout Neven (For Treasure) voorbij. *** Mieke Dries (Sunnyboy vd Kempenhoeve) was op de nationale dressuurwedstrijd in Turnhout de beste tijdens de FEI-finale voor 4-jarige paarden. Elisabeth Leduc (Escher) triomfeerde bij de scholieren. *** Op de VOR-Groentenjumping in Sint-Katelijne-Waver gingen Liesl Mertens (Amuse), Hanne Ebens (Surprise), Lotte Luyten (Storm), Kevin Luyckx (Pippa), Kim Colaers (Domi’s Dame) en Jan Vlemmix (Castello) bij de jonge paarden met winst aan de haal. *** Kristien Both (Kaiser) heeft in Maarkedal zilver gepakt op het nationale LRV-kampioenschap eventing. Plaats vijf in dit kampioenschap ging hier naar de Sarah Vandenzavel (Ito vh Panishof). In de klasse Licht ging het erelint naar Hannes Simons (G-Day). (jh)