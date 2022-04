HERBELEEF. De tien mooiste momenten van het klassieke voorjaar: van de koppeltijdrit Van Aert-Laporte tot het sprookje van Girmay en de triomf van Evenepoel

Het klassieke wielervoorjaar is weer veel te snel voorbijgevlogen, maar wat hebben we toch weer fantastische koersen gezien. Tijd voor een uitgebreide terugblik! Wij kozen voor tien koersmomenten die het meer dan waard zijn om nog eens terug te zien.

1. De slimme aanval van Wout van Aert

Weet u nog, de allereerste klassieker van dit voorjaar? Wout van Aert drukte meteen zijn stempel in de Omloop Het Nieuwsblad. Hij zette zijn aanval in op een geniaal moment: niet op, maar net vóór de Bosberg. Na een solo van ruim dertien kilometer won hij op 26 februari de eerste klassieker van het voorjaar.

2. De solo van Tadej Pogacar

Een week later voerde Tadej Pogacar één van de strafste nummers uit zijn carrière op: een solo van 50 kilometer in de Strade Bianche. Ongezien.

3. De afdaling van waaghals Matej Mohoric

Twee weken later was het opnieuw een Sloveen die de show stal in Italië. Matej Mohoric etaleerde in Milaan-Sanremo zijn fenomenale daalkunsten. Hij viel aan in de afdaling van de Poggio en niemand kon of durfde hem te volgen. Mohoric zorgde ook voor een primeur door gebruik te maken van een ‘dropper post’ waarmee hij zijn zadel automatisch naar beneden en weer omhoog kon laten schuiven.

LEES OOK. Alles wat u moet weten over het geheime snufje van Matej Mohoric: “Straks rijdt iedereen met de dropper post”

4. De koppeltijdrit Laporte-Van Aert

Op 19 maart was het al opnieuw prijs voor Wout van Aert. De Belgische kampioen won de E3 Saxo Bank Classic na een straffe aanval met ploegmaat Christophe Laporte. Nadat de Fransman in Parijs-Nice mocht winnen, mocht Van Aert in Harelbeke winnen.

5. Het sprookje van Biniam Girmay

Twee dagen later was het Biniam Girmay die verrassend de zege pakte in Gent-Wevelgem. De Eritreeër werd de eerste Afrikaan ooit die een grote wielerklassieker won. Het leverde fantastische sfeerbeelden op.

LEES OOK. Van Eritrea naar Vlaanderen: dit is het levensverhaal van Biniam Girmay, de winnaar van Gent-Wevelgem

6. De straffe dubbel van Mathieu van der Poel

Mathieu van der Poel moest het openingsweekend en de Strade Bianche laten schieten wegens rugproblemen, maar in Milaan-Sanremo stond hij er al opnieuw met een knappe derde plaats. Zijn enige twee koersen in België dit voorjaar: Dwars door Vlaanderen en de Ronde van Vlaanderen. Twee keer bingo, en hoe!

7. De aanval van Tadej Pogacar op de Oude Kwaremont

Het volgende moment leverde geen overwinning op, maar de aanval van Tadej Pogacar op de Oude Kwaremont tijdens de Ronde van Vlaanderen was ronduit indrukwekkend. Toen we dit zagen, was de twijfel helemaal weg: ook de tweevoudige Tourwinnaar kan (ooit) een kasseiklassieker winnen.

8. De kennismaking met Magnus Sheffield

Wie op Magnus Sheffield gewed had voor de Brabantse Pijl heeft een aardig centje bijverdiend. De piepjonge Amerikaan bekroonde de overmacht van Ineos Grenadiers en werd met zijn negentien lentes de jongste winnaar in zestig jaar tijd. Een toptalent om rekening mee te houden de komende jaren!

9. De punch van Dylan Teuns

Hoewel Dylan Teuns al uitstekende resultaten liet optekenen, hadden we ook zijn zege in de Waalse Pijl niet zien aankomen. Wereldtoppers Tadej Pogacar en Julian Alaphilippe zakten door het ijs, Teuns ging vol door. Niemand kon de Limburger volgen op de Muur van Hoei.

10. De cartouche én triomftocht van Remco Evenepoel

De allerlaatste klassieker van het voorjaar bracht nog heel wat spektakel met zich mee. Remco Evenepoel won Luik-Bastenaken-Luik bij zijn debuut, zijn eerste Monument! Zijn fenomenale aanval op La Redoute zit nog vers in het geheugen en zal hoe dan ook nog lang opgerakeld worden. Wat een cartouche!

