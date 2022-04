Thierry Neuville haalt met gelukje het podium in Rally van Kroatië

In de Rally van Kroatië, de derde manche van het WK Rally, wist Thierry Neuville zondagnamiddag samen met corijder Martijn Wydaeghe beslag te leggen op een derde plaats.

In de allerlaatste chronorit knalde de Hyundai van het Belgische duo nog hard van de baan, maar omdat de bolide door de klap opnieuw de baan werd opgeworpen, kon Neuville zijn derde plaats nog net behouden. Eerder was de Oostkantonner al geplaagd door nogal mechanische problemen, die hem een minuut straftijd opleverden. Onderweg werd hij ook nog eens betrapt op overdreven snelheid op de openbare weg, waardoor hij nog een extra minuut aan de broek kreeg.

Uiteindelijk finishte Neuville op 2’21 van winnaar Kalle Rovanperä. De 21-jarige Fin van Toyota had de wedstrijd gedomineerd, maar was net voor de laatste klassementsrit de eerste plaats kwijtgeraakt. Een ultieme inspanning leverde hem uiteindelijk toch nog de winst op. In de WK-tussenstand telt Rovanperä nu 29 punten voorsprong op Neuville.

© AFP

© AFP