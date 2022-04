Twee leerkrachten uit Kroatië op bezoek in de Picardschool

Dit keer konden de leerkrachten zelf niet op avontuur, maar kregen ze bezoek van twee leerkrachten uit Kroatië. Dit gebeurde in het kader van hun Erasmus project waarin ze graag naar de werking van de Picardschool en het Belgisch onderwijssysteem komen kijken.Om de buitenlandse gasten zoveel mogelijk te laten zien, werd een heel programma opgesteld op school. Donderdagochtend kregen ze eerst een warme ontvangst van de directie en juf Annick en konden ze genieten van een rondleiding in het Engels door enkele leerlingen van het 4de, 5de en 6de leerjaar.Verder konden ze een kijkje gaan nemen in de verschillende leerjaren van de lagere school om zo allerlei lessen, werkvormen en ideeën te verzamelen. Het was een leuke en interessante ervaring voor alle leerkrachten en leerlingen. Tot en met dinsdag 26 april geven zij het beste van zichzelf om zoveel mogelijk te tonen.Maandag was het dan de beurt aan de twee gastleerkrachten Karmen en Sandra om een activiteitje met het 4de leerjaar te doen. Zij kozen ervoor om een leuke kookactiviteit met de kinderen uit te voeren en maakten heerlijke pasta met een typisch Kroatische kaas. Leuk om ook eens een lesje in het Engels te krijgen.Dinsdagvoormiddag brengen ze nog een bezoekje aan het mijnmuseum en nemen zo een kijkje in ons rijke mijnverleden.