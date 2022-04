Ilan Van Wilder al geopereerd na valpartij in Luik-Bastenaken-Luik

Ilan Van Wilder (21) was één van de slachtoffers van de valpartij van zondag in La Doyenne. De renner van Quick-Step Alpha Vinyl liep daarbij een kaakbreuk op. Hij werd gisteren al met succes geopereerd in het ziekenhuis van Herentals.

Dat maakte de beloftevolle renner kenbaar via een foto op sociale media. Zijn kaak was duidelijk nog goed ingepakt, maar er kon wel een duimpje vanaf. Het incident kost Van Wilder zijn deelname aan de Giro. Daar zou hij normaal samen met onder meer Cavendish en Vansevenant deel uitmaken van The Wolfpack. Een medische update over de situatie van Julian Alaphilippe maakte Quick-Step gisteravond nog niet bekend.(sfj)