Dillian Whyte wil rematch tegen Tyson Fury: “De knock-out was niet reglementair, ik had meer tijd moeten krijgen”

De 34-jarige Dillian Whyte uitte bij Sky Sports zijn ongenoegen over wat er zaterdagavond gebeurde. “Toen de uppercut aankwam werd ik duizelig, maar ik probeerde duidelijk weer bij zinnen te komen”, begon Whyte aan zijn uitleg. “Hij gaf mij nog een duw waardoor ik viel en mijn hoofd op het canvas stootte. Dat is illegaal. Dit is niet worstelen, dit is boksen. Maar men laat Fury doen wat hij wil en hij komt ermee weg.”

Scheidsrechter Mark Lyson onderzocht Whyte nadat hij was opgestaan en besloot al snel om de wedstrijd te staken. De bokser mocht niet verder vechten en moest medische verzorging krijgen. “Ik had meer tijd moeten krijgen om te herstellen en om dan verder te vechten”, vindt Whyte.

Na het kamp insinueerde Fury dat hij zijn bokshandschoenen aan de haak wil hangen, maar als het van Whyte afhangt komt er nog een rematch. “Hij zei dat hij op pensioen wilde gaan, ik hoop van niet want ik wil een herkansing.”