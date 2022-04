Veldritduel in De Container Cup tussen beloftenwereldkampioen Wyseure en Wereldbeker-winnaar Iserbyt eindigt op secondenslag

“Eli is een beetje een idool van mij, ik kijk erg naar hem op”, vertelde Wyseure voor aanvang. “Ik ben bang van hem”, gaf Iserbyt dan weer toe. “Mijn bovenlichaam is niet zo getraind als dat van Joran. En ik ben klein en mager. Ik trap veel watt per kilo, maar ik kan zo’n hoge wattages als Joran niet trappen.” Of Wyseure de hele fietsproef boven de 400 watt zou trappen, vroeg Carl Dircksens aan Iserbyt. “Nee, dat zal hij niet kunnen.”

Een uitdaging die je de wereldkampioen veldrijden bij de beloften niet moest geven. Wyseure trapte de ziel uit zijn lijf en bleef bijna de volledige fietsproef rond de 500 watt pompen. “Ik wou absoluut niet onder de 400 watt gaan, gewoon omdat Eli dat gezegd had”, vertelde Wyseure achteraf.

Die fietsproef maakte uiteindelijk ook het verschil want Wyseure maakte daarmee de achterstand die in de andere proeven had opgelopen op Iserbyt nipt goed. De wereldkampioen bij de beloften was 21 seconden sneller op de fiets dan zijn oudere collega en bleef zo in de eindstand Iserbyt één seconde voor. “Het is nog vroeg op’t jaar, maar het ziet er niet goed uit voor de toekomst. Chance dat ik nog een contract heb”, kon Iserbyt er nog om lachen. In het totaalklassement eindigen de twee veldrijders wel vrij onderaan.

Klassement mannen

1 Seppe Odeyn (duatleet) 8:35.27

2 Jelle Geens (triatleet) 8:37.03

3 Karel Sabbe (ultraloper) 8:53.30

4 Nicolas De Kerpel (hockeyer) 8:54.21

5 Thibaut Vervoort (3x3 basketballer) 9:08.04

6 Niels Bus (waterpoloër) 9:14.06

7 Michael Somers (veldloper) 9:35.99

8 Mitch Morgan (ijshockeyer) 9:38.21

9 Florian Vermeersch (wielrenner) 9:46.50

10 Mauri Vansevenant (wielrenner) 9:46.90

11 Jeroen De Beule (handbal) 10:20.16

12 Vincent Kesteloot (basketballer) 10:24:26

13 Toma Nikiforov (judoka) 10:31.07

14 Victor Schelstraete (bokser) 10:37.43

15 Joran Wyseure (veldrijder) 10:41.58

16 Mathijs Verhoeven (BMX’er) 10:42.27

17 Eli Iserbyt (veldrijder) 10:42.60

18 Jago Geerts (motorcrosser) 11:11.79

Klassement vrouwen

1 Lucinda Brand (veldrijdster) 11:15.49

2 Noor Vidts (meerkampster) 11:26.05

3 Valerie Barthelemy (triatlete) 11:40.41

4 Sanne Cant (veldrijdster) 12:04.22

5 Imke Vervaet (sprintster) 12:38.59

6 Camille Laus (sprintster) 13:08.08

7 Mieke Gorissen (marathonloopster) 13:13.16

8 Jutta Verkest (gymnaste) 15:02.31

Klassement BV’s

1 Tuur Roels 09:32.69

2 Benjamin Dalle 11:51.14

3 Ben Weyts 11:57.84

4 Giovanni Kemper 14:19.74

5 Julie Vermeire 17:37.04

6 Tanja Dexters 19.04:50

7 Kamal Kharmach 19:43.89

8 Dominique Van Malder 22:50.47

Volgende kandidaten

(md)