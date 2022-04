Hasseltse promotor organiseert uniek feest in achtertuin van wereldberoemde DJ

De in Hasselt wonende en in Sint-Truiden geboren Christof Joris is de organisator van de legendarische Play’house feesten met helden als DJ Sneak, Derrick Carter, Mousse T. en Mark Farina op de affiches. Ook is hij het creatieve brein achter events en festivals als oa. Lust Outdoor, Forest Rave en Retrospective.Dit bleef niet onopgemerkt en zo kwam hij in contact met de wereldberoemde DJ en producer Marco Bailey. Hij is al decennia lang on top of his game en speelt nog steeds de wereld rond van New York naar Beiroet en van Lissabon tot in Parijs. Komende zondag opent hij zijn achtertuin voor Elektronik Zoo, een exclusief en uniek outdoor dansfeest met Belgische toppers als Nico Morano, Axel Haube, Emjie en uiteraard de gastheer zelf op de affiche.Verwacht een toplocatie tussen de kersenbomen en palmbomen langs de prachtige uitgestrekte velden met house en techno op het menu. Tickets worden zeer schaars maar zijn voorlopig nog beschikbaar via www.play-house.be