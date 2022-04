Op Goede Vrijdag 15 april nam Okra Bree deel aan de kruiswegviering in de Sint-Michielskerk in Bree.

Na de viering in de kerk was er voor de leden een samenzijn in de vergaderzaal van de dekenij. Het was een aangename bijeenkomst met een gezellige babbel voor de leden bij een kopje koffie en een sobere broodmaaltijd met enkele paaseitjes.