En toen ging het dak van The Crucible eraf: ex-wereldkampioen Neil Robertson legt een perfecte 147-break weg op het WK

Een moment om nooit meer te vergeten voor Neil Robertson. De Australische wereldkampioen uit 2010 stond bij een 9-11-achterstand tegen de Brit Jack Lisowski met zijn rug tegen de muur. En net op dat moment toverde de ‘Thunder from Down Under’ een maximumscore uit zijn keu. 10 keer rood, 10 keer zwart en ook in de clearance bleef Robertson foutloos. Goed voor 147 punten en meteen ook de allereerste keer dat de Australiër op een wereldkampioenschap zo’n maximum break lukt.