Groep slaat 14-jarige jongen in elkaar in station: “Eigenlijk hebben we liever niet dat hij nog teruggaat naar school”

De politie onderzoekt een vechtpartij die zich zondagmiddag voordeed in het stationsgebouw van Roeselare. Van het incident doken inmiddels filmpjes op. Daarin is te zien dat een 14-jarige jongeman van Roemeense afkomst een serieus pak slaag krijgt. “Onze zoon durfde het ons eerst niet te vertellen. Plots kregen we via een familielid een vechtfilmpje te zien waarin onze zoon hard wordt aangepakt”, zegt zijn vader.

De 14-jarige jongen van Roemeense afkomst uit de Ardooisesteenweg volgt sinds dit jaar les aan Viso in Roeselare. Zondagmiddag was hij omstreeks 14 uur aan het voetballen in de sportkooi aan het station toen hij benaderd werd door een groep van een vijftiental jongeren. Zij lokten de jongen mee naar de trappenhal van het nabijgelegen station.

Daar begonnen zowel de meisjes als de jongens uit de groep op de 14-jarige te schoppen en te slaan. “Toen onze zoon thuiskwam, merkten we dat hij wat suf was, maar hij vertelde ons niet wat er gebeurd was. Hij durfde niet omdat hij dacht dat we kwaad zouden zijn. Later die dag kregen we van een familielid een filmpje waarop te zien was dat onze zoon hard werd aangepakt”, aldus de vader.

Voorbeeldige leerling

Verschillende vechtfilmpjes werden inmiddels online gedeeld. “Onze zoon is een voorbeeldige leerling en haalt goede punten. Op school had was er al verbaal geweld, maar het is nu de eerste keer dat hij fysiek aangevallen wordt.”

De ouders van A.U. beslisten om hun zoon maandag niet naar school te laten gaan. De vader stapte met de filmpjes naar de directie van Viso. “Dinsdag dien ik ook een klacht in bij de politie. Inmiddels hebben we een advocaat ingeschakeld. We gaan ook een beroep doen op een psycholoog, zodat onze zoon makkelijker kan verwerken wat er is gebeurd.”

A.U. ging maandag naar de dokter. De jongen klaagt over pijn aan zijn hoofd en aan zijn tanden. Zijn keel vertoont sporen van de vechtpartij. “Dit is heel hard. Dit is een erge vorm van racisme. Eigenlijk hebben we liever niet dat hij nog teruggaat naar de school. Anderzijds beseffen we ook hoe belangrijk school voor hem is.”

De papa van A.U. en de directie van de school zaten inmiddels samen. “Wij tillen heel erg aan dit feit. Zelf hadden we nog geen signalen van deze problemen gekregen. We willen de jongen zo goed mogelijk begeleiden, zodat hij naar onze school kan terugkeren. Daarnaast gaan we ook in gesprek met de ouders van leerlingen die de jongen aanvielen”, aldus directeur Patrick Soenen.