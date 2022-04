Meilandjes verkopen villa na flinke prijsverlaging

Er staat niets de verhuis van Erica Renkema en Martien Meiland naar alweer een nieuwe villa nog in de weg. Het huis in de duinen van de Nederlandse badplaats Noordwijk, waar ze amper een jaar geleden kwamen wonen, is verkocht.

De villa stond al geruime tijd te koop, omdat de familie er flink last had van fans. Een paar weken geleden besloten Martien en Erica de vraagprijs van de villa flink te laten zakken:van 2.995.000 euro naar 2.799.500 euro. De Meilandjes zouden er zelf ooit 2.695.000 euro voor hebben neergelegd. Hoewel ze dus niet het volledige bedrag krijgen waarop ze aanvankelijk hoopten, zijn ze wel van het pand verlost. De familie blijft wel in Noordwijk wonen, maar enkele kilometers verderop. Het is opnieuw een villa, maar met een lange oprijlaan én niet zichtbaar vanaf de openbare weg.