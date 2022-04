Eline uit ‘De mol’ verliest zoontje anderhalve maand na geboorte: “Ons dierbaarste bezit verloren”

“Wij zijn deze nacht ons meest dierbare bezit verloren. We zijn leeg, immens verdrietig en vrezen dat het hele gebeuren nog moet binnensijpelen. Het besef is onwerkelijk en de pijn is onmenselijk. Eugène stierf zachtjes in onze armen na een kansloos gevecht.” Eline Michiels, die in 2017 de mol was in het gelijknamige tv-programma, schrijft het bij een foto van het bedje van haar zoontje op Instagram.

Eugène was begin maart geboren. Het was het eerste kindje van Eline en haar partner.