Schachten die doop overleefden, getuigen voor het eerst: “Sanda’s eerlijkheid is hem fataal geworden”

Sanda Dia (20) is gestorven omdat hij te eerlijk was. Omdat hij in tegenstelling tot schachten Victor en Christof niet valsspeelde en de vissaus niet stiekem weggoot. “Ik ben veel groter, zwaarder en heb veel meer valsgespeeld dan Sanda”, antwoordde die laatste kroongetuige toen vader Papis plots recht sprong en vroeg waarom hij het wel had overleefd en zijn zoon niet. Het kantelmoment van de faliekant verlopen doop: het kwartier na de beruchte proef met de levende goudvis.