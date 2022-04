Opnieuw diefstal bij Acli in Winterslag: “Kost ons extra werk”

“Het is jammer genoeg niet de eerste keer”, zegt Fernando Marzo, voorzitter van Acli Vlaanderen. “In het verleden zijn we al vaker het slachtoffer geworden van een diefstal. Er is dit maal niet echt ingebroken, maar ook op ons terrein vinden dieven bruikbare spullen. Dat gebeurde in het verleden ook al. Omwille van de administratieve rompslomp deden we daar niet altijd aangifte van. Maar tijdens een belastingcontrole vroegen inspecteurs ons waar bepaalde producten die we aangekocht hadden, naartoe waren. We vertelden dat ze gestolen waren. Maar het bewijs van de aangifte hadden we niet. Daarom dat we niet anders kunnen dan voortaan bij elke diefstal een aangifte te doen. We vinden het sowieso niet leuk dat onze spullen gestolen worden. Maar nu kost het ons ook nog eens extra werk.” (cn)