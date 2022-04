Peking/Shanghai

Het zero covid-beleid in het zwaar door corona getroffen China voelen ook Limburgers ter plaatse aan den lijve. “Mijn vrouw en zoon leven al vier weken opgesloten in Shanghai”, zegt Bocholtenaar Wim Ceyssens. “Ik word nu om de twee dagen getest”, zegt Zoldernaar Pol Castermans vanuit Peking.