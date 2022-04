Niet Real Madrid of Bayern München, maar Benfica heeft beste U19 van Europa: 6-0 (!) in finale Youth League tegen Salzburg

Benfica heeft maandagavond op overtuigende wijze de UEFA Youth League gewonnen. De Portugezen versloegen in de finale in het Zwitserse Nyon het Oostenrijkse Salzburg met liefst 6-0.

Benfica zat al na een kwartier op rozen na doelpunten van Martin Neto (2.) en Henrique Araujo (15.). In de tweede helft bouwden de Portugezen hun voorsprong verder uit langs Cher N’Dour (53.), opnieuw Araujo (57.) en Luis Semedo (69.). In de slotminuten legde de twintigjarige Araujo van op de stip met zijn derde treffer de eindstand vast.

De finale was een heruitgave van de editie 2017. Toen trok Salzburg met 2-1 aan het langste eind. Benfica volgt op de erelijst het Spaanse Real Madrid op. Dat won de laatste finale, in 2020, met 3-2 van Benfica. Vorig seizoen was er door corona geen UEFA Youth League.

Genk was de beste Belgische vertegenwoordiger in deze editie van de UEFA Youth League. De Limburgse beloften sneuvelden in de achtste finales na strafschoppen tegen Liverpool. De youngsters van Club Brugge gingen er een ronde eerder uit tegen het Deense Midtjylland.

