Nieuwe foto’s van prinses Elisabeth in militair uniform duiken op

Prinses Elisabeth (20) keert even terug naar het leger. Ze zal deze zomer deelnemen aan een militair kamp. Als voorbereiding daarop volgde ze afgelopen weekend lessen in Leopoldsburg.

Elisabeth, die sinds dit academiejaar in Engeland studeert, zit toch niet meer in het leger? En opeens duiken nieuwe foto’s van kandidaat-officier Van België in kaki uniform op? De uitleg is simpel: Elisabeth wilt de band met Defensie behouden.

De dochter van koning Filip en koningin Mathilde stopte vorige zomer al na haar eerste jaar aan de Koninklijke Militaire School. Die ingekorte opleiding was vanaf het begin het opzet. Zo wilde ze kennismaken met het Belgisch leger, waarvan ze opperbevelhebber wordt zodra ze koningin wordt.

Alhoewel ze nu Geschiedenis en Politiek volgt aan het Lincoln College in Oxford, zal Elisabeth in juli meedoen aan het zomerkamp op het einde van het tweede jaar. Elk academiejaar wordt afgesloten met zo’n kamp. Studenten die intussen andere academische studies volgen – bijvoorbeeld aan een andere universiteit of hogeschool – mogen daar alsnog aan deelnemen.

Elisabeth heeft vrijwillig die beslissing genomen. Ze wilt zo het contact met haar legermakkers van vorig academiejaar behouden. Elisabeth zat in een promotie met 110 leerling-officieren die ze dus in juli zal terugzien. (dhs)

© Erwin Ceuppens (ERM)

