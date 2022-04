Een Noord-Ierse dierenarts met Vlaamse roots heeft een schadevergoeding van omgerekend bijna 1,5 miljoen euro gekregen van een rechtbank. De klokkenluidster die voor de overheid werkte, was aan de kant geschoven nadat ze schendingen van het dierenwelzijn naar buiten had gebracht en zich openlijk vragen had gesteld bij de traceerbaarheid van dieren en dus ook van vlees.