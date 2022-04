Techniek heeft hij nog: Cesc Fàbregas maakt rentree bij B-ploeg Monaco met knappe assist

Ja, Cesc Fàbregas (34) is nog profvoetballer. De Spanjaard kwam al sinds september vorig jaar niet meer in actie bij Monaco, maar ligt nog tot 30 juni onder contract in het prinsdom. Na veel blessureleed speelde hij afgelopen weekend nog eens een wedstrijd, weliswaar met de B-ploeg van Monaco die uitkomt in de Championnat National 2, het vierde niveau in Frankrijk.

De wedstrijd tussen Monaco B en Aubagne eindigde op 1-1, Fàbregas speelde 45 minuten en gaf met een knap hakje de assist voor het doelpunt. De aanvallende middenvelder deelde op Twitter een video van de goal. “Ik heb een paar maanden niet gespeeld, maar ik voelde mij goed tijdens de 45 minuten die ik speelde”, schreef Fàbregas erbij. “Hier en daar heb ik nog steeds enkele trucjes in petto.”

De carrière van Fàbregas gaat al enkele jaren in dalende lijn. Hij kende zijn beste jaren bij Arsenal, de club voor wie hij tussen 2004 en 2011 meer dan 300 officiële wedstrijden speelde. In 2011 trok hij naar zijn jeugdclub Barcelona om dan in 2014 terug te keren naar de Premier League bij Chelsea. Hij was er telkens bij toen Spanje in 2008 het EK won, in 2010 wereldkampioen werd en in 2012 opnieuw Europees kampioen werd.

Sinds 2019 komt hij uit voor Monaco, waar hij de vorige twee seizoenen wel regelmatig speelde. Dit seizoen heeft Fàbregas nog maar twee wedstrijden gespeeld voor Monaco. Hij kampte met een zware hamstringblessure en raakte in januari besmet met het coronavirus toen hij weer fit was. Philippe Clement liet de Spanjaard nog niet meedoen met de eerste ploeg omdat hij met trainingsachterstand kampt. Wellicht komt hij niet meer in actie voor Monaco.