Vooral ’s avonds en ’s nachts zorgen auto’s met knallende motoren voor overlast op de Zuiderring in Genk. — © Chris Nelis

Genk

De Zuiderring in Genk is de jongste maanden erg in trek bij straatracers. Volgens buurtbewoners komt dat omdat ze zich door de trajectcontroles elders niet meer kunnen uitleven. Volgens schepen Kriekemans gaat het om enkelingen.