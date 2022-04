Zwarte rook na ontploffing door gasfles in Kamp centrum

De Stationstraat en de Leonardstraat in het centrum van Kamp zijn een tijdlang afgesloten geweest door een brand. In een huis waar werken worden uitgevoerd was een gasfles ontploft.. Niemand raakte gewond.

Omstaanders hadden plots zwarte rook uit een gebouw zien komen, gevolgd door een harde knal. Het zou gaan om een brand in één van de huizen waar aan het dak wordt gewerkt. Tijdens de brand ontplofte er een gasfles met butaangas. Uit veiligheidsoverwegingen konden sommige bewoners van de Stationstraat hun woning even niet in. De brandweer had de bluswerken rond 19.30 uur zo goed als onder controle. zb