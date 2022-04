Tekort aan zorgverleners groeit in Limburg: Zorgsector stapt naar school om jongeren warm te maken voor job in de zorg. — © TV Limburg

Het tekort aan helpende handen aan de ziekenhuisbedden wordt steeds groter. In het Ziekenhuis Oost-Limburg in Genk alleen al staan 24 vacatures voor verpleegkundigen open. Het nijpend tekort aan zorgverleners in Limburg blijft groeien. En daar willen de Limburgse Zorgacademie en het Wit Gele Kruis iets aan doen. Ze willen jongeren overtuigen om voor een zorgopleiding te kiezen. Dat doen ze door aanstaande vrijdag een zorgberoepenrally te organiseren op een Maaseikse middelbare school voor de vijfde- en zesdejaars.