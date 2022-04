Wordt een tuin aanleggen onbetaalbaar? Planten worden schaars, materiaalprijzen verdubbelen

Wordt een tuin aanleggen straks onbetaalbaar? Niet alleen in de bouw stijgen de prijzen dag na dag. Ook bomen, planten en vooral harde materialen – stalen borders, beton- en kleikinkers of plastic grindroosters – worden elke maand weer duurder. “Sommige producten zijn verdubbeld of verdriedubbeld in prijs”, klinkt het. Bovendien is er ook schaarste: niet alle groen is nog zomaar te verkrijgen.